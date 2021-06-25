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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü

Telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü

Tavukların kamyona alınması

Tavuk Çiftliği Gözyaşı Oksijen 

-Tavukların ilaçlanması
-Tavukların kamyonlarla çukura dökülmesi
-Üzerlerine kireç atılması
-Tavukların sahibinin ağlaması ve ağıt yakması

( KAHRAMANMARAŞ )- Çiftliğin sahibi Sevim Demir, “Çocuklarımın rızkıydı, hepsi gitti” diyerek gözyaşı döktü KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir çiftlikte havalandırmanın arızalanması sonucu telef olan yaklaşık 10 bin tavuk, ilaçlama ve kireçleme işlemlerinin ardından çukura gömüldü.Pazarcık ilçesi Kelleş Mahallesi'nde 48 yaşındaki 4 çocuk annesi Sevim Demir'e ait tavuk çiftliğinde dün akşam saatlerinde havalandırma sisteminin arızalanması sonucu yaklaşık 10 bin tavuk oksijensiz kalarak telef olmuştu.Telef olan tavuklar belediye tarafından tahsis edilen 3 kamyona yüklendi. Daha sonra ilaçlama işlemi yapılan tavuklar, çukura gömüldü.Telef olan tavuklarının gözyaşları içinde gömülmesini izleyen çiftliğin sahibi Sevim Demir, “Çocuklarımın rızkıydı hepsi gitti” diye ağladı.
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