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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Tekkeköy'den kartpostallık görüntüler

- Tekkeköy'den kartpostallık görüntüler

Tekkeköy'ün yüksek kesimlerinden kar manzarası

İş Makinesi Kar Kalınlığı Karla Mücadele Yağan Kar Yağışı 

-Şehir içi ve dışından havadan DRONE görüntüsü
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Tekkeköy Belediyesi ekipleri, Samsun’da etkili olan kar yağışı sonrasında 96 personel, 17 iş makinesi ve araç ile sahada 7/24 çalışıyor. İlçeyi etkisi altına kar, havadan bakılınca kartpostallık görüntüler oluşturdu. 2 gündür etkili olan kar yağışı Samsun’u beyaza bürüdü. Kar bu sefer sahil kısmında da etkili olurken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı ise 50 santimi geçti. Samsun’un Tekkeköy ilçesinde de şehir merkezinde 30 santim kar olurken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santim oldu. Tekkeköy Belediyesi karla mücadele kapsamında 32 kişilik fen işleri personeli, 28 temizlik işleri personeli ve 36 çevre temizlik personeli olmak üzere toplam 96 personel ile sahada çalışmalarını sürdürürken, 10 iş makinesi ve 7 kar aracı ile de karın olumsuz izlerini silmeye çalışıyor. Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Kentin yüksek kesimlerine yağan kar doğayla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yüksek dağlar ve orman örtüsü beyaz ile kapanırken, doğanın saf güzelliği ortaya çıktı. İlçeyi beyaza bürüyen kar, merkezde de güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının etkisi havadan daha iyi gözlemlendi. Tekkeköy Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrasında oluşan olumsuzluklarla mücadelesine ara vermeden devam ediyor. (ED-SLH-Y)
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