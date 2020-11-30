Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Otomobilin çarptığı 'Şanslı' adlı kediye kapsamlı tedavi

TEKİRDAĞ - Otomobilin çarptığı 'Şanslı' adlı kediye kapsamlı tedavi

TEKİRDAĞ - Otomobilin çarptığı "Şanslı" adlı kediye kapsamlı tedavi - Siyam kedisinin görüntüleri - Kedinin sahipleri Coşkun ve Kader Baltacı ile röportajOtomobilin çarptığı "Şanslı" adlı kediye kapsamlı tedavi - Tekirdağ 'da otomobilin çarpması sonucu yürüyemeyen "Şanslı" adlı Siyam kedisinin bacağına takılan platin, bir ay sonra ameliyatla alınacak - Kedinin sahibi Coşkun Baltacı: - "Kediyi bir ay sonra yeniden götüreceğim, tedavisine devam edilecek. Bir bacağına takılan platin ikinci bir ameliyatla alınacak. Şimdi yeni yeni ayağa kalkmaya başladı.
Aşağı yukarı 10 gün oldu. İyileştirmeye çalışıyoruz"TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde otomobilin çarpması sonucu iki bacağını kullanamayan Siyam cinsi "Şanslı", sahibinin yaklaşık 6 bin lira harcayıp uzun uğraşlar vermesi sonucu iyileşmeye başladı.
Gözsüz Mahallesi'nde çiftçilik yapan 55 yaşındaki Coşkun Baltacı, küçük kızı için yaklaşık 5 yıl önce İstanbul'dan 800 liraya Siyam cinsi kedi aldı.Sahibinin "Şanslı" adını verdiği kediye, iki ay önce yolda oynadığı sırada otomobil çarptı.Baltacı, evine getirdiği kedinin iki bacağını kullanamadığını görünce hayvanı önce ilçedeki veterinere, ardından tavsiye üzerine İstanbul'a götürdü.İstanbul'da ameliyat edilen "Şanslı" yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı.
Baltacı, AA muhabirine, kedinin karnesi olduğunu, bakımlarının düzenli yapıldığını ve ona ailenin ferdi gibi sevgiyle yaklaştıklarını söyledi.

Kedinin otomobilin çarpması sonucu bacaklarını kullanamaz hale geldiğini anlatan Baltacı, şöyle konuştu:"Hemen onu veterinere götürdüm. Veteriner Tekirdağ 'a götürüp röntgen çektirmem gerektiğini söyledi.

Röntgenleri çekildi, kasığında 2 kırık olduğu için İstanbul'a götürdüm. Orada muayenenin ardından iki yerinden ameliyat ettiler. Ameliyatları ve ilaçlarıyla 5 - 6 bin liraya mal oldu. Kediyi bir ay sonra yeniden götüreceğim, tedavisine devam edilecek. Bir bacağına takılan platin ikinci bir ameliyatla alınacak. Şimdi yeni yeni ayağa kalkmaya başladı.
Aşağı yukarı 10 gün oldu. İyileştirmeye çalışıyoruz."Coşkun Baltacı'nın eşi Kader Baltacı ise 5 yıldır zamanını "Şanslı" ile geçirdiğini anlattı.Kedinin kaza geçirmesiyle büyük üzüntü yaşadığını anlatan Baltacı, "Kedim çok sevimli, çok tatlı. Elimden geldiği kadar ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Onu çok seviyorum." dedi.

Röntgen Küçük Kız Muhabir Ameliyat Hayvan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Takım giyinen anne ve kızlarıTakım giyinen anne ve kızları
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement