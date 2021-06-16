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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ’da salya gitti... Rüzgar ve yağış müsilajı temizledi

Tekirdağ’da salya gitti... Rüzgar ve yağış müsilajı temizledi

Denizden detaylar

Bakanlık 

-Balıkçı barınağından detaylar
-Kayıklardan detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Başı salya ile belada olan Marmara Denizi, rüzgar, yağışlar ve temizleme çalışmalarından sonra cam gibi görünüme kavuştu. Aylar önce ilk defa Tekirdağ’da ortaya atılan deniz salyası son zamanlarda Marmara Denizinin tümüne yayılması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kısa sürede olaya el attı. Çalışmalardan sonra başı salya ile belada olan Marmara’da umut verici görüntüler Tekirdağ’dan gelmeye başladı.
Bakanlığa bağlı ekiplerin çalışması, etkili olan yağış ve rüzgarlarla birlikte salya belası Tekirdağ’ın kıyılarını terk etti. Salyanın Tekirdağ’ın kıyılarını terk etmesi ile Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da, daha önce salya bataklığı ile kaplanan deniz, cam görünümüne kavuştu. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “10 gün öncesine kadar Tekirdağ’ımızın kıyıları salya ile kaplıydı. Bildiğiniz gibi ilk salyayı Tekirdağ balıkçıları olarak bizler dile getirdik. Farkındalık oluşmasından sonra bakanlık konuya el attı. Bakanlığımızın temizlik çalışmaları, rüzgarın etkisi ve bereketli yağmurların yağmasının ardından salya Tekirdağ’ımızı terk etti. Yaklaşık 550 noktadan salyadan alınan numunelerin incelenmesinin ardından salyanın zararlı atık olmadığı açıklandı. Bu konuda da vatandaşlarımız rahat bir şekilde balık tüketebilirler” diye konuştu.
(HLD-
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