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Tekirdağ'da İstanbul'u aratmayan görüntüler
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ'da İstanbul'u aratmayan görüntüler

Tekirdağ'da İstanbul'u aratmayan görüntüler

Trafikten detaylar

Güzergah Trafik Yoğunluğu Trafik Çilesi 

-Yıkım alanından detaylar
-Sürücülerden röp.
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ - ÖZEL)- Trafik çilesi haritalara da yansıdı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yıktırılan alandaki güzergahın yollarının daraltılması sebebiyle Tekirdağ’da İstanbul trafiğini aratmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Süleymanpaşa İlçesindeki meydan düzenlenmesi sebebiyle Hükümet Caddesi üzerinde bulunan binaların yıkım işinden dolayı cadde üzerindeki yol daraltıldı. Yolun daraltılması sebebiyle yıkım işinin başlamasından bu yana bölgede her gün trafik çilesi yaşanıyor. Öğlen saatlerinde yoğunlaşan trafik sebebiyle, Tekirdağ’da İstanbul trafiğini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Yıkım alanında uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler 100 metrelik bir alandan geçmek için dakikalarca bekliyor. “İstanbul gibi oldu” Yolun daraltılmasından dolayı oluşan trafik yoğunluğu trafik yoğunluğu haritalarına da yansıdı. Haritaya yansıyan bölgede trafik yoğunluğu koyu kırmızı renge büründüğü gözlendi. Trafik çilesi çeken vatandaşlarda duruma isyan ederek, “Burasıda artık İstanbul gibi oldu. Tekirdağ yaşanmaz bir şehir oldu” dediler. (HLD-
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