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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da heyelan yolu kapattı

Tekirdağ’da heyelan yolu kapattı

SEL SULARINA MARUZ KALAN ARAÇ

Sağanak Yağış Bild 

-SAHİL AKAN SEL SULARI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şiddetli sağanak yağış heyelana yol açtı. Akşam saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'nde yaşanan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Süleymanpaşa - Şarköy yolu trafiğe kapandı. Yoğun yağış nedeniyle bir otomobil sular altında kaldı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası ise yolun açıldığı belirtildi. Uçmakdere'de yağışla birlikte derenin taştığı bildirildi.

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