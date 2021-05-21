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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ’da beklenen yağış başladı

Tekirdağ’da beklenen yağış başladı

Yağıştan detaylar

Sağanak Yağış 

-Sokaktan detaylar
-Şemsiye ile gezen vatandaşlar
-detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da beklenen yağış bu sabah itibarıyla etkisini gösterdi. Zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da beklenen yağış bu sabah itibariyle başladı.
Zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış sokakta ve caddeler arasında su birikintileri oluşturdu. Yağışa karşı hazırlıklı dışarı çıkan bazı vatandaşlar şemsiyeleri açıp yollarına devam ederken, şemsiyelerini unutan kimi vatandaşlar ise yağıştan kaçıp sığınacak yer aradı. Sağanak yağış kentte etkisini sürdürüyor.
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