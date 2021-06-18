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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TEI’den örnek arıtma tesisi

TEI’den örnek arıtma tesisi

Vali Erol Ayyıldız'ın katılımı ile geçekleşen açılış töreni görüntüleri

Açılış Töreni Bilgi Yarışması Su Arıtma Tesisi Geri Dönüşüm Atık Su Arıtma Tesisi 

-Tesisin içerisindeki ziyaret görüntüleri
-Ana bina ve toplantı odasından görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Arıtılan sularda balık yetiştirilebilecek ESKİŞEHİR

- TEI, yaklaşık 2.5 milyon TL’lik bir bütçe ile yenilenen atık su arıtma tesisinde arıtılan sularda, balık bile yetiştirilebilecek.Havacılık endüstrisinde kullanılan ham malzemelerin işlenmesi ile açığa çıkan kirletici özelliği yüksek atık suların arıtılması için mevcut altyapısını gözden geçiren TEI, 2.5 milyon TL’lik bir yatırım sonucunda atık su arıtma kalitesini yüzde 99.9’a çıkartarak Türkiye’deki örnekleri arasından sıyrılan atık su arıtma tesisini devreye aldı.Vali Erol Ayyıldız faaliyeti başlattıTesisin açılışını Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız gerçekleştirirken, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Yalçın ve yetkililerin katıldığı törende TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI’nin çevre faaliyetleri ile alakalı bilgiler verdi. Kurdele kesiminin ardından Vali Ayyıldız, tesiste bir arıtma işleminin başlangıcını yaptı.“Performans yüzde 99.9’a çıkarken maliyet azaldı”Açılışı yapılan tesisi, fabrika genelinde merkezi bir su arıtma tesisi haline getirdiklerini aktaran Akşit, farklı kimyasallarla reaksiyona giren atık su çeşitlerini birbirleriyle tekrar reaksiyona sokarak, arıtma sürecindeki kimyasal kullanımını da minimize ettiklerini söyledi.

Akşit, “Günümüz teknolojisine göre mevcut tesiste gerekli revizyonlar gerçekleştirilerek arıtma performansını yüzde 99.9’a çıkarırken maliyetlerimizi de azalttık. İmalat faaliyetlerimizde açığa çıkan atık sularla alakalı olarak yaptığımız bir dizi AR-GE çalışması neticesinde, açılışını yaptığımız bu tesis ortaya çıktı. Emeği geçen herkesi kutluyorum” İfadelerini kullandı.“270 kilogramlık organik atıklardan oluşan toplantı odası bu alanda ilklerden biri”Yakın zamanda gerçekleştirdikleri diğer çevre projelerine de değinen Akşit, “Eskişehirimizin önemli çevre zenginliklerinden olan Musaözü Tabiat Parkı’na 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle “Sıfır Atık” projesini destekler mahiyette, atıkların kaynağında ayrıştırılabilmesi için atık ayrıştırma üniteleri kurduk. Kullanılacak ünitelerin hazırlığından kullanacak personelin eğitimlerine kadar TEI Ailesi olarak aktif rol aldık. Ayrıca yine yakın zamanda “EcoZone” adını verdiğimiz bir toplantı odamızı devreye aldık. Bu toplantı odasında kullandığımız tüm ofis materyallerini fabrikamızdan çıkan atık malzemelerden oluşturduk. 270 kilogramlık organik atıklardan oluşturduğumuz toplantı masamız bu kapsamda bir dönüşüm faaliyetiyle üretilen ilk uygulamalardan biridir” dedi ve Eskişehir’de kendi faaliyet alanında Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan ilk şirket olduklarını hatırlattı. Açılış töreninin arından “EcoZone Toplantı Odası”nı ziyaret eden davetliler, burada da projeyle ilgili bilgi alarak TEI’nin çevre faaliyetleriyle ilgili hazırladığı videoyu izlediler.TEI Eskişehir Yerleşkesindeki etkinlik, geçtiğimiz günlerde TEI çalışanları arasında düzenlenen çevre konulu bilgi yarışmasında dereceye giren kişilere Vali Ayyıldız’ın ödül takdiminin ve Vali Ayyıldız’a atık halıların geri dönüşümünden elde edilen çevreci saksının hediye verilmesinin ardından son buldu.
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