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Tedavisi tamamlanan pelikan doğaya bırakıldı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tedavisi tamamlanan pelikan doğaya bırakıldı

Tedavisi tamamlanan pelikan doğaya bırakıldı

Pelikanın doğal ortama bırakılması detaylar

( KARS ) KARS

Bild Altın Pelikan Irak 


- Kars’ta güçten düşmüş olarak bulunan pelikan tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakıldı. Kars’ta köylüler tarafından güçten düşmüş halde bulunan Pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü’ne bildirildi.
Pelikan, DKMP ekipleri tarafından teslim alınarak, tedavisinin yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.
Burada tedavi altına alınan pelikan, yapılan tedavisinin ardından DKMP ekipleri tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı.
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