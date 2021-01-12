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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Tedavi edilen Puhu kuşu doğaya salındı

Tedavi edilen Puhu kuşu doğaya salındı

PUHU KUŞUNUN TEDAVİSİ VE BESLENMESİ

Çatı Katı Trol 

-PUHU KUŞUNUN DOĞAYA BIRAKILIŞI

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır'da, soğuk hava nedeni ile yorgun halde bulunan ve tedavi altına alınan Puhu kuşu doğaya salındı. Iğdır Merkezde bulunan bir binanın çatı katında mahsur kalan Puhu kuşu ekipler tarafından kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alınan puhu kuşu, yapılan kontrollerde her hangi bir probleminin olmadığı, soğuk hava nedeni ile yorgun düştüğü anlaşıldı. Yorgun düşen Puhu kuşu sıvı ve yem takviyesi yapılarak bir süre dinlendirildi. Tedavisi biten ve sağlığına kavuşan Puhu kuşu tekrar doğaya salındı.
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