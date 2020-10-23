Tedavi edilen kartal, kerkenez ve şahinler doğaya bırakıldı

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ta yaralı halde bulunan iki şahin, bir kartal ve bir kerkenez Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı. Şırnak’ta vatandaşlar doğada yaralı ve bitkin halde buldukları iki şahin, bir kartal ve bir kerkenezi Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. burada bakıma alınan hayvanlar tedavilerinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Hayvanlar, Şırnak-Siirt karayolunun 10. kilometresinde Çırav Dağı'nda doğaya bırakıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, farklı zamanlarda kendilerine ulaştırılan hayvanların tedavilerinin tamamlandığını ve bugün doğaya bırakıldığını söyledi.



Kalay, "Büyük memnuniyet duyuyoruz bu tür hayvanlarımızı doğaya kazandırmaktan. Vatandaşların doğada yaralı veya bitkin halde buldukları kuşlarımızı ve memeli hayvanlarımızı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlümüze haber versinler. Biz de Şırnak Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavilerini yapıp, tekrardan doğaya kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür hayvanları doğada bulduklarında bize haber vermeleri, her nerede olursa olsun biz gidip o hayvanı oradan teslim alırız" dedi.





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