TCDD Genel Müdürü Uygun Karabük’te

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun:- "Demir yolu emniyeti, demir yolu işletmesinden önce gelir"



- TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karabük’e geldi.TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük ile beraberindeki heyet Irmak, Çankırı, Kurşunlu, Karabük ve Zonguldak tren hattında incelemelerde bulundu.Emniyet Kültürü ve Farkındalık treni ile yola çıkarak Karabük’e gelen TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, DDY Karabük İşletme Müdürü Hakan Göyneksiz, Gar Müdürü Aydın Çeştepe ve kurum personeli tarafından karşılandı. Toplantı Salonu’nda kurum personelleri ile bir araya gelen Uygun, yaptığı konuşmada demir yolu emniyetinin öneminden bahsetti.Demiryolu emniyetinin demir yolu işletmesinden önce geldiğini belirten Uygun, "Emniyetsiz bir işletmecilik yapılamaz. Dolayısıyla herkesin bu bilinç ve şuurlar çalışmalarına devam etmeleri bizim için olmazsa olmazdır. Bunun için yapmış olduğunuz bütün davranışlarda emniyeti ön plana alacaksınız. TCDD ve TCDD Taşımacılıkta Genel Müdürlerinden en ücra köşede çalışan çalışma arkadaşlarımız olmak üzere herkesin bu kültürü almaları mutlak zaruridir. Kısa dönem içerisinde yaşadığımız kazalar bize şunu gösterdi. Dikkatsizlik, boşvermişlik ve bu kültürden uzaklaşmanın neticesi can kaybıdır. Bu kültürden uzaklaşmanın neticesinin sonuçları acı olmaktadır. Malı geçtik, can kaybı. Çalışanımız makinistimiz, işçimiz, yolcumuz bizim için çok önemli, en büyük değerimiz. Herkes yaptığı her işte önce emniyeti düşünecek” diye konuştu.

Genel Müdür Uygun daha sonra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile görüşüp Zonguldak hattında incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.