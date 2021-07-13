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TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu: “Seyfe’yi kuraklıktan kurtaracağız”
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu: “Seyfe’yi kuraklıktan kurtaracağız”

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu: “Seyfe’yi kuraklıktan kurtaracağız”

seyfe gölü detaylar

Misyon Veysel Eroğlu Kuraklik İçme Suyu Kuyular 

-gölde yapılan incelemeler
-vali ibrahim akın açıklaması
-bölgede yapılan çalışmalar
-veysel eroğlu açıklama

( KIRŞEHİR )- Çevre Komisyonu Seyfe Golünü İnceledi KIRŞEHİR

- TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu kuruyan Seyfe Gölü'nde incelemelerde bulunarak Seyfe Gölünü kuraklıktan kurtaracaklarını söyledi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve beraberindeki heyet Seyfe Gölü’nün kuraklık sorununun çözülmesi için incelemelerde bulundu. Seyfe Gölü Kuş Cenneti hakkında bilgi veren Kırşehir Valisi İbrahim Akın; kuraklığın etkisiyle tamamen kuruyan gölde üç kaynaktan su girişi olmasına rağmen 2000'li yıllardan itibaren kuraklıkla akarsuların kuruduğunu belirterek son zamanlarda göle doğrudan su girişinin olmadığını söyledi.

Seyfe Gölü’nü, kuraklıktan kurtaracağını söyleyen Başkan Eroğlu ise, “Seyfe Gölünü sulamaya kararlıyız. Bunun için yapılacak hususlardan birisi Mucur ilçesinin çok hızlı bir şekilde içme suyunun diğer kaynaklardan karşılanması ve diğer kuyuların iptal edilmesi gerekmektedir. İkinci husus ise burada su kullanan TİGEM ise koyun yerine mandacılığa yönelirse daha isabetli olur. Kaçak kuyuların tekrardan denetlenmesi için bir çalışma yapılması ve Tarım Orman Bakanlığı’nın mutlaka burada teşvikleri tamamen kuru tarıma yönlendirmesi gerekiyor. Türkiye’nin her yerinde su yok ancak 24 milyon hektar alanın 8 buçuk milyon hektar alanını sulayabiliyoruz. İnşallah Seyfe Gölü’nü kuraklıktan kurtaracağız“ ifadelerini kullandı. İncelemelerin ardından Başkan Eroğlu, katılımcılardan Seyfe’yi kuraklıktan kurtaracaklarının sözünü aldı. (EÖ-TB-
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