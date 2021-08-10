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Tatile gidemeyen çocuklar römorkta serinledi
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Tatile gidemeyen çocuklar römorkta serinledi

Tatile gidemeyen çocuklar römorkta serinledi

römorktan görüntü

Tatİl Bulduk 

-çocuklardan görüntü
-havuzdan görüntü
-Cep telefonu görüntüsü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da havaların ısınmasıyla birlikte tatile gidemeyen vatandaşlar çareyi traktör römorkunda buldu. Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Aşağı Molla Ali köyünde çiftçilikle Muharrem Solmaz, sıcaklıkların 45 dereceye yaklaştığı kentte çocukları sıcaktan bunalınca çareyi traktör römorkunu havuza çevirmekte buldu. Evin önünde bulunan bahçeyi çocukları için oyun alanına dönüştüren Solmaz, bahçede bulunan römorku naylon brandalarla kapladıktan sonra suyla doldurup çocuklarını serinletmeye çalışıyor. Havuzun içine girip serinleyen köy çocuklarının mutluluğunu köyde bulunan köylüleri böyle kayda aldı. Yapımında yardımcı olan Muharrem Solmaz ise köylerinin ilçeye uzak olduğu için kendileri her gün ilçeye gidip gelemedikleri için çocuklar için imkan oluşturup bir nebze serinlemeleri için böyle bir çözüm bulduklarını kaydetti.
(MB-AKK-Y)
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