Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler

Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler

kırılan şezlonglardan

Sosyal Medya Akalan Kalaba Alabalık Akkale 

-yakılan şemsiyeden ve içki şişelerinden detay görüntüler.

( ÇANAKKALE )- Bozcaada plajlarında ateş yakıp, içki içtiler çöplerini bıraktılar ÇANAKKALE

- Kuzey Ege’nin tatil cenneti Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir grup sahilde ateş yakıp, içti. Parti yaptıkları iddia edilen grup, şezlongları da kırıp, sahili çöp içerisinde bıraktı. Bozcaada Belediyesi o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananlara tepki gösterdi. Olay Cumartesi gecesi Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi Sulubahçe sahilinde meydana geldi. 100’e yakın bir kalabalığın sahilde parti yaptığı iddia edildi. Bozcaada Spor Kulübü tarafından işletilen sahildeki şezlongları kıran kalabalık, şemsiyeleri de yakarak çevreye zarar verdi. Sabaha kadar içki içip, çevreye zarar veren kalabalığın yaptıkları Bozcaada Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarında ‘Nasıl parti güzel miydi? Yazık, çok yazık’ notuyla paylaşıldı. Bozcaada Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kahyaoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, çevreye zarar veren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. (UYC
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı