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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Taşkında mahsur kalan yavru köpekler AFAD ekipleri kurtardı

Taşkında mahsur kalan yavru köpekler AFAD ekipleri kurtardı

AFAD ekiplerinin görüntüleri

Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler Hayvan Sokak Hayvanları 

-Köpeği kurtarmaları

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'de, Tunca Nehri'nin taşması sonucu yaşanan taşkında, mahsur kalan yavru köpekleri AFAD ekipleri kurtardı. Ekipler, ayrıca farklı bölgelerde sokak hayvanlarına mama beslemesi yapmaya devam etti. Tunca Nehri'nin taşması sonucu bazı bölgeler sular altında kaldı. Suyla dolan Yalnızgöz Köprüsü yakınlarındaki adacıkta mahsur kalan 3 yavru köpek Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Bot yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, yavru köpekleri kurtardı. Ekipler ayrıca taşkında etkilenen farklı bölgelerde bulunan sokak hayvanlarına mama beslemesi yapmaya devam etti. (KU-
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