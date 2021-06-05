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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tarlasında dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi

Tarlasında dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi

Yılanın görüntüsü

Sosyal Medya Cep Telefonu 

-vatandaşın konuşması

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde tarlasında 2 metrelik dev yılanı gören çiftçi önce şok oldu. Çiftçi o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve bolca beğeni aldı.Bursa İznik’te çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Rıdvan Eroğlu, tarlasında çalışırken 2 metrelik dev bir yılanı gördü. Önce şok olan çiftçi sonra yılanı cep telefonu ile kayıt altına aldı. 2 metrelik yılanı sosyal medyaya atan Rıdvan Eroğlu’na bolca beğeni geldi.
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