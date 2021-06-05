Tarlasında dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi

-vatandaşın konuşması



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İznik ilçesinde tarlasında 2 metrelik dev yılanı gören çiftçi önce şok oldu. Çiftçi o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve bolca beğeni aldı.Bursa İznik’te çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Rıdvan Eroğlu, tarlasında çalışırken 2 metrelik dev bir yılanı gördü. Önce şok olan çiftçi sonra yılanı cep telefonu ile kayıt altına aldı. 2 metrelik yılanı sosyal medyaya atan Rıdvan Eroğlu’na bolca beğeni geldi.

