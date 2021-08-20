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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “İzmir Gaziemir Balıklıova Mevkii’ndeki yangın kontrol altına alındı”
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “İzmir Gaziemir Balıklıova Mevkii’ndeki yangın kontrol altına alındı”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “İzmir Gaziemir Balıklıova Mevkii’ndeki yangın kontrol altına alındı”

Bakan'ın helikopterden görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Yangın Altın Demirli Helikopter Trol 


- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Gaziemir Balıklıova Mevkii’ndeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından, yaptığı paylaşımda, “Bugün başlayan İzmir Gaziemir Balıklıova Mevkii’ndeki yangına ekiplerimiz, 1 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ile müdahale etti. Sahadaki arkadaşlarımızın yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
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