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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tarım arazileri sular altında kaldı

Tarım arazileri sular altında kaldı

Sel suları ve araziler

Sağanak Yağış Su Baskını Sel Felaketi Aşırı Yağış Tarım Arazisi 

-Arazilerden görüntü
-Çiftçilerin tarla içinde suya kürekle müdahalesi
-2 kişi ile röp.

( KAHRAMANMARAŞ )- Şiddetli yağışların ardından tarım arazileri su altında kalan çiftçiler yardım istedi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle onlarca dekar alandaki tarım arazileri sular altında kaldı. Tarım arazileri su altında kalan çiftçiler yetkililerden yardım istiyor.Kahramanmaraş'ta birkaç gündür etkili olan sağanak kırsal mahallelerde sele ve su baskınlarına neden oldu. Onikişubat ilçesinin iki bin 500 haneli Tekir bölgesindeki aşırı yağışlar nedeniyle mahalle genelinde birçok ev ve tarım arazisini su bastı. 100 dekarlık buğday, 50 dekarlık çilek ve 100 dekarlık soğan tarlası sular altında kaldı.Çiftçiler su yatağının genişletilmesi ve tarım arazilerini kaplayan suların çekilmesi için yetkililerden yardım istedi.Bahçelerinin su baskını nedeniyle büyük zarar gördüğünü ifade eden köylüler, sel felaketi nedeniyle evlerinin de tehlikede olduğunu söyledi.

Mahallede yer alan birçok konut da selden etkilendi.
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