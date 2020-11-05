Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi konak ve sokaklar begonvillerle süslendi

Tarihi konak ve sokaklar begonvillerle süslendi

Tarihi sokakta bengonvil dikimi

İsaf Irak 

-Tarihi sokak ve begonviller
-Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve sokak
-Begonvil
-Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile röportaj
-Yapıcı Konağı
-Hurmalı Konak ve begonvil detayı
-Tarihi sokaklar

( ADANA - ÖZEL)- Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan:- "Kozan'da sokaklar ve konaklar tablo gibi olacak" ADANA

- Adana'nın tarihi ve doğası ile öne çıkan ilçelerinden Kozan'da tarihi sokaklar ve konaklar ile çevresine begonvil çiçekleri dikildi. Mustafa Kemal Sokak, Yukarı Çarşı ve Yiğenoğlu Sokakta, Kozan Belediyesi, Yapıcı Konağı, Hurmalı Konak gibi birçok konağın bulunduğu tarih turizmine kapılarını açan Kozan, begonvil çiçekleriyle misafirleri ağırlayacak. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Mustafa Kemal Sokakta tarihi konakların begonviller arasında görsel bir huzur sunacağını söyledi.

Başkan Özgan, "Begonvil benim hayran olduğum bir çiçek. Birkaç yerde çalışmayı gördüm. Geçtiğimiz dönem ışıklı yolda yapmıştık bakımı olmadı kurumuştu. Yapıcı Konağının bahçesinden esinlenerek tüm tarihi sokaklarda uygulamak istedik. Millet Bahçesinde de uyguladık. Burada Mustafa Kemal Sokak, Yiğenoğlu Sokak ve Yukarı Çarşıda begonvil ekimlerimizi gerçekleştirdik. Çok parayla olacak şeyler değil ama ilçemize katkı sunacak çiçekler" dedi.
Kozan'ın kadim bir şehir olduğunu belirten Özgan, "Sokaklarımızda filmler, diziler çekiliyor, geziliyor. Aslına uygun gelecek nesillere kentimizi bırakmak amacındayız. Yapıcı Konağımızdaki begonvil bir tablo gibi. Huzur veriyor. Sokaklar tablo gibi olacak. Tarih ve doğa tutkunlarını ilçemize bekliyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı