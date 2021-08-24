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Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Drone ile havadan detay

Yabancı Turist Yangın Altın Turist Trol 

-şehirden detay
-çöp yangınından detay

( KARABÜK - DRONE) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan şehir çöplüğü yeniden yanmaya başladı.
Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tarihi ilçede çöp yangının kokusu hissedilmeye başladı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çöp depolama alanında 3 gün önce çıkan yangın yaklaşık 24 saat sonra tamamen söndürülerek kontrol altına alınmıştı. Kent merkezine oldukça yakın bir mesafede bulunan belediye çöplüğü yeniden alev aldı. Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, çıkan dumanlar nedeniyle yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi ilçede çöp kokusu da hissedilmeye başladı.
(RB-
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