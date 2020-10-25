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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Tahtalı Yaylası bungalov evleri, göleti ve ormanıyla eşsiz bir manzara sunuyor

Tahtalı Yaylası bungalov evleri, göleti ve ormanıyla eşsiz bir manzara sunuyor

Gölet ve bungalov evler

Hafta Sonu Bungalov Kayalı Ziyaretçiler Sonbahar 

-Yayla ve oyun alanları
-Kayalıklar ve çam ağaçları
-Hasan Hüseyin Akyol konuşması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde Tahtalı Yaylası, sonbaharda doyumsuz manzarasıyla ilgi çekiyor.Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de bulunan Tahtalı Yaylası, içerisinde barındırdığı asırlık çam ağaçları, doğal kayalıkları ve 30'un üzerinde çeşmesiyle hafta içi ve hafta sonu vatandaşların vazgeçilmez uğrak yerlerinden olmaya devam ediyor. Yüz yıldır Hıdırellez şenliklerinin kutlandığı ve senenin bir gününde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği yayla, Yeniceköy Muhtarlığı tarafından yapılan çevre düzenlemeleri, çocuk parkları yapımı ve çeşmelerin tamiratı sonrası bölgede cazibe merkezi olmaya başladı.
Bölgede mescit ve 2 tuvalet yapımının tamamlanması, derelerin ve çeşme önlerinin sürekli temiz tutulması bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.Amatör fotoğrafçı Hasan Hüseyin Akyol, ''Bungalov evler doğa ile iç içe. Tamamlanmasına çok az bir süre kaldığını biliyorum. Doğa ile bütünleşmiş ve göletle tamamen uyum içinde olan bungalov evler, daha şimdiden ziyaretçilerine eşsiz bir görsellik sunuyor. Fırsat buldukça bu eşsiz manzarayı görüntülemek ve fotoğraf çekmek için buraya geliyorum. İlçe merkezinden uzak muhteşem bir doğal ortam. Emeği geçen herkese teşekkür ederim'' dedi
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