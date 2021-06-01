Suyu çekilen barajda ilginç görüntüler oluştu

-Göçmen kuşlardan detay

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-Kurumuş ağaçlardan detay



( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ın Suşehri ilçesinde baraj içerisinde kalan kurumuş ağaçlar görüntüleriyle dikkat çekiyor, kuraklık nedeniyle suların da çekildiği baraj göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor SİVAS



- Sivas’ın Suşehri ilçesinde baraj içerisinde kalan kurumuş ağaçlar görüntüleriyle dikkat çekiyor, kuraklık nedeniyle suların da çekildiği baraj göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Sivas’ın Suşehri ilçesine uzaklığı yaklaşık 15 kilometre mesafede olan Çamlıgöze Barajı ve Hidroelektrik santrali, su altındaki ağaçların su yüzeyinde kalan dallarındaki kuş yuvaları ile görenlerin ilgisini çekiyor. Kelkit Çayı üzerinde bulunan Çamlıgöze Barajı su tutmaya başlayınca sular altında kalan ağaçlar bir süre sonra kurudu. Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı barajda göçmen kuşlar kurumuş ağaçları mesken tuttu. Yüzlerce göçmen kuşu, yuvalarını ağaçların gövdelerine inşa etti. Öte yandan kuraklığın etkisiyle barajın suları çekildi. Suların çekildiği barajda ‘Bu alanda suya girmek, yüzmek tehlikelidir’ tabelası ise dikkat çekti. İlçe sakinlerinden Nevzat Yücel, barajda ilginç görüntülerin olduğunu ifade ederek, “ Bulunduğumuz yer Kelkit Çayı üzerinde bulunan hidroelektrik santrali göletidir. Bu göletin bulunduğu alanda eskiden kavak ağaçları vardı, su tutmadan önce. Su tutmaya başladıktan sonra kavak ağaçları kesilmedi. Gölete su doldu, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kavak ağaçlarının tepesine de göçmen kuşlar yuva yapıyor. Daha çok yavrularını insanlardan hayvanlardan korumak için. Yavrularını çıkaran kuşlar tekrardan göçüyorlar. Yol üzerinden geçenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

