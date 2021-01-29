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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Suuçtu Şelalesi beyaza büründü

Suuçtu Şelalesi beyaza büründü

Drone görüntüleri

Gökyüzü Ziyaretçiler Kış Mevsimi Yağan Kar Yağışı 

-Yollardan görüntü

( BURSA -DRONE) BURSA

- Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kar yağışının ardından Suuçtu Şelâlesi ve Tabiat Parkı beyaza büründü. Şelâlenin beyaza bürünmüş haliyle gökyüzünden görüntüsü nefesleri kesti. Şelâle bölgesi, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere adeta kucak açtı. Mustafakemalpaşa’nın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Bilhassa kırsal kesimde lapa lapa yağan kardan doğa turizmi açısından ilçenin önemli merkezleri arasında yer alan Suuçtu şelâlesi de nasibini aldı. Etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu Şelâlesi ve Tabiat Parkı, soğukların kendini iyice hissettirdiği bugünlerde beyaz örtüye büründü. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki şelâlenin çevresinin yer yer 30 santimlik karla kaplanmasını fırsat bilen ziyaretçiler, beyazlar içerisindeki bu güzelliğin tadını çıkardı. Şelâlenin birbirinden güzel fotoğraflarını paylaşan Bursa Drone Kulübü pilotlarından Zeki Sevim, Suuçtu'nun drone pilotları için eşsiz bir plato olduğunu söyledi.


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