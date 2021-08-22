Susuzluktan ölmek üzere olan geyik yavrusu hayata döndürüldü

-Mehmet Turhan'ın geyik yavrusu ve susuzlukla ilgili açıklaması.



( KÜTAHYA - ÖZEL) KÜTAHYA



- Kütahya'da susuzlukta bitkin halde bulunan geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Turhan isimli vatandaş Kütahya'nın Lütfiye köyü ile Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi İdrisyayla köyü sınırındaki Türkmen Dağı Kuru Çeşme Mevkii'nde kuruyan bir çeşmenin yanında susuzluktan bitkin vaziyette adeta ölümü bekleyen bir geyik yavrusu buldu. Turhan, yetkilileri arayarak yavru geyiğin durumuyla alakalı bilgi verdi. Turhan, "Bölgedeki bir çok çeşme yeterli yağış olmadığı için kurudu. Yetkililerin bu duruma çare bulmasını istiyoruz. Görüldüğü gibi geyik yavrusu su ihtiyacı için çeşmeye gelmiş. Ancak çeşme kuruduğu ve su bulamadığı için susuzluktan bitap düşmüş" dedi.

Turhan, ölmekten son anda kendisini tarafından kurtarılan geyik yavrusunun, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini sözlerine ekledi. (EFE-)

