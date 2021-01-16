Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden takviye

Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden takviye

arşiv görüntüler

( SİVAS )- Sivas’ta su seviyesi hızla düşen 4 Eylül barajına, Pusat Özen barajından su takviyesi yapılacak. 300 milyonluk dev proje DSİ’nin 2021 yatırım programına alındı SİVAS

Sosyal Medya Lyon Dell İçme Suyu 


- Sivas’ta su seviyesi hızla düşen 4 Eylül barajına Pusat Özen barajından su takviyesi yapılacak. 300 milyonluk dev proje DSİ’nin 2021 yatırım programına alındı.Sivas’ta son yıllarda artan kuraklıkla birlikte bir çok göl kururken baraj ve göletlerde de su seviyesi düştü. Sivas’ta yakın bir tarihe kadar içme suyu ihtiyacının da karşılandığı 4 Eylül barajı da yaşanan kuraklıktan nasibini aldı. Sulamada kullanılan barajda su seviyesi 4’te 1 oranına kadar geriledi.50 kilometre mesafeden su taşınacakMerkez ilçe sınırları içerisinde yer alan 4 Eylül barajının yeniden içme suyu ihtiyacına cevap verebilmesi için, 50 kilometre uzaklıkta bulunan Pusan Özen barajından 4 Eylül Barajına su aktarılması sağlayacak proje geliştirildi. 300 milyon TL yatırım bedelli proje onaylanarak DSİ Genel Müdürlüğünün 2021 yatırım programına alındı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin bu haberi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı