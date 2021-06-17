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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü

Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü

Simav Çayı'nda çekilen köpükleşme görüntüsü

Irak 

-Simav Çayı detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Simav Çayı köpürdü. Bölgedeki duyarlı vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Simav Çayı yüzeyinde oluşan köpükleri fark eden bir vatandaş o anları görüntüledi. Susurluk'taki kum ocağın yanından ilerleyen ve Buzağılık Köprüsü altından geçen Simav Çayı'nda meydana gelen köpükleşme kafalarda soru işareti bıraktı. Bölge sakinleri yetkilileri göreve davet ederken, suyun incelenmesini talep etti. Su yüzeyinde anlık olarak oluşan ve bir süre sonra kaybolan kirlilik için gözler çevredeki işletmelere çevrilirken, bazı vatandaşlar ise dönem dönem balık ölümlerinin de bölgede yaşandığını iddia etti.
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