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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Sürüler halindeki tatlı su kefalleri ilgi çekiyor

- Sürüler halindeki tatlı su kefalleri ilgi çekiyor

balık tutan vatandaşlar

Amatör Balıkçı Oksijen Amatör Olta 

-sürüler halindeki tatlı su kefalleri
-vatandaşların ırmağı izleyişi
-balık tutan vatandaşlar ve tutulan balıklar
-balıkçı röportaj

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın ırmağında sürüler halinde görüntülenen tatlı su kefalleri vatandaşların ilgisini çekiyor. Bölgede avlanan balıkçılar boyları 40 santimetreyi bulan kefaller avlıyor. Bartın ırmağının Asma köprü mevkiinde sürüler halinde görülen tatlı su kefalleri vatandaşların ilgisini çekiyor. Bölgeden geçen vatandaşlar ırmakta sürüler halinde yüzen balıkları ilgi ile izliyor. Geçtiğimiz günlerde renk değişimi ile dikkat çeken Bartın Irmağında tatlı su kefallerinin sürüler halinde görüldüğü bölgede avlanan amatör balıkçılar ise boyları 40 santimetreyi bulan balıklar avlıyorlar. Uzun yıllardır amatör balıkçılıkla uğraşan Recep Kantarcıoğlu, “Irmakta oksijen azaldı. Burada biraz oksijen var. Birde bu bölgedeki balıkçılar burada yemleme yapıyorlar. Balıklar buraya yemlenmeye geliyor. Oksijende olduğu için balıklar bu bölgeye geliyorlar. Tatlı su kefali, sarı balık, sazan, sepet balığı gibi tüm tatlı su balık türleri burada var.” dedi.
Tatlı su kefallerinin görüldüğü ırmak kıyısında çok sayıda balıkçı oltaları ile avlanırken bölgeden geçen vatandaşlarda balık sürülerini ve avlanan balıkçıları meraklı gözlerle izliyor. (BB-
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