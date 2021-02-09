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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Sürücüler neye uğradığını şaşırdı... Evin önünden kaçan koyunlar karayoluna indi, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sürücüler neye uğradığını şaşırdı... Evin önünden kaçan koyunlar karayoluna indi, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

-Güvenlik kamerasından detay

Kamera Güvenlik Kamerası Hayvancılık Hayvan Trol 

--Garajdaki koyunlardan detay
--Koyunların sahibinin aranması
--Vatandaş ile röp
--Koyunların garajdan çıkarılması
--Sürünün sahibi ile röo
--sürüden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te küçükbaş hayvancılık yapan bir vatandaşın adak kestiği sırada kaybolan ve karayoluna çıkan koyunları bölgede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından bir olumsuzluk yaşanmaması için bir garajda kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş Mahallesi Doğantepe Mevkii’nde küçükbaş hayvancılık yapan Seyfi Öztürk isimli vatandaşa ait yaklaşık 45'e yakın koyun evinin önünden kayboldu. Başıboş koyun sürüsü geze geze Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki karayoluna indi. Sürüyü gören vatandaşlar trafiği etkilediğini fark edince herhangi bir olumsuzluğa karşı koyunları uzun uğraşlar sonucunda bir garaja yerleştirilirken bir saatlik arayışın ardından sürünün sahibinin Seyfi Öztürk olduğunu tespit etti. Koyunlarını almaya gelen Öztürk, "Müşteri vardı, adak kesiyordum. Koyunlar evin önünde yatıyordu bir anda yarısı kayboldu. Arıyordum 1 saattir. Buradan haber geldi. Çıktık geldik buraya. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.
Koyunların trafiği kilitlediğini fark eden vatandaşlardan biri, "Koyunlar Dede Durağı tarafından geldi. Trafikte baya engellemeler yaptılar. Trafiği aksatıp ana caddeye doğru gidiyorlardı. Baktık tehlike arz edecek emniyeti aradık. İnsani görev olarak garaja koyuverdik" ifadelerini kullandı. (FÜ-
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