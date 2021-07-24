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Suriye tarafında devam eden orman yangını Türkiye'ye sıçradı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye tarafında devam eden orman yangını Türkiye'ye sıçradı

Suriye tarafında devam eden orman yangını Türkiye'ye sıçradı

Yangına müdahale eden işçiler detay

Yangın Ormanlı Harekete Geç Orman Yangını Orman İşçisi 

-itfaiye araçları detay
-yangın detay

( HATAY )- 1 Hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kısa sürede kontrol altına alındı HATAY

- Hatay'ın Yayladağ ilçesi yakınlarında Suriye hattında başlayan orman yangını, bugün Türkiye tarafına sıçradı. Yaklaşık 1 hektarlık alanı etkileyen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Suriye’de devam eden orman yangınının, Yayladağı sınırındaki ormanlık alana sıçraması sonrası ekipler, hızla harekete geçti. 15 arazöz, 1 greyder, 1 kepçe ve 45 orman işçisi ile yapılan çalışma sonucu yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı. 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
(ADM
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