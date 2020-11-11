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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırında 300 bin fidan dikiliyor

Suriye sınırında 300 bin fidan dikiliyor

Ağaç dikme alanındaki saygı duruşu ve istiklal marşı

Saygı Duruşu Efes Zeytin Dalı Zeytin Dalı Harekatı İstiklal 

-Fidan dikiminden görüntüler
-Genel ve detaylar
-Fidan dikenler
-Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş’ün açıklaması
-Fidan dikiminden görüntüler

( KİLİS ) - KİLİS

- Zeytin Dalı Harekatı'nın üs bölgelerinden olan Gülbaba köyünün de yer aldığı Suriye sınırındaki Kilis'te 300 bin fidan toprakla buluşmaya başladı.
Türkiye genelinde "Geleceği Nefes" sloganıyla başlatılan fidan dikimi, Suriye sınırındaki Kilis'te de gerçekleştirildi.
Zeytin Dalı Harekatı'nın üs bölgesi olan Gülbaba köyünün de yer aldığı Kilis'te toplamda 300 bin fidan toprakla buluşturmaya başlandı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleştirilen fidan dikimine Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, daire amir ve müdürleri katıldı.
Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Ağaçlandırma bayramında Kilis’te 300 bin fidanı bugün toprakla buluşturduklarını belirterek, "100 hektar alanda 300 bin fidan dikeceğiz. 4 ayrı yerde fidan dikimine başladık. Sezon boyunca 300 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu bölgeyi seçmemizdeki neden zeytin dalı harekatına dikkat çekmek içindir. Burası Suriye sınırına sıfır noktadır. Gülbaba köyümüz sınıra sıfır noktadır. Zeytin dalı harekatı ise karşımızdaki darmık dağından başlamıştır” dedi.
(MAD-SD-
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