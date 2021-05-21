Suriye’den gelen toz bulutunun etkisi sürüyor

-Akçakale ilçesinde toz bulutundan detaylar

-Sınırdan detaylar

-Toz bulutunun otomobillerin üstünü kaplaması

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı. Tuz bulutunun etkisi merkez ve sınır ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa’nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı. Yoğun toz bulutu nedeniyle dakikalar içerisinde her yer kızıla boyandı. Gündüz saatleri adeta geceye döndü. Toz bulutunun geldiğini gören vatandaşlar ise ağız ve burunlarını kapatmaya çalıştı. Kendilerini tozdan korumaya çalışan vatandaşlar, kendilerini evlerine kapattı. Her tarafı kaplayan toz bulutu hayatı olumsuz yönde etkiledi.

