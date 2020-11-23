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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Şüpheli balık ölümü sanıldı ama gerçek sonra ortaya çıktı

- Şüpheli balık ölümü sanıldı ama gerçek sonra ortaya çıktı

-Araç Çayı'ndan detay

Çevre Kirliliği Balık Ölümü Ölü Balık 

--çaydaki ölü balıklardan detay
--balık kasasından detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te çaya atılan bozulmuş balıklar çevre kirliliğine sebep oldu. Edinilen bilgiye göre olay kent merkezinden geçen Araç Çayı’nın kıyısında toplu balık ölümlerine rastlanıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine çay boyunca inceleme yapan ekipler, ölü balıkların çaya atılmış deniz levreği olduğu ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kasa ile çaya atılan bozulmuş balıklar çevre kirliliğine neden oldu. (FÜ-
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