Sungurlu'da göletlere 14 bin sazan yavrusu bırakıldı

-gölete bırakılan balıklardan görüntü

-detaylar



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum'un Sungurlu ilçesinde üç ayrı gölete toplam 14 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.Su Ürünleri Müdürlüğü'nden temin edilen 14 bin adet sazan balığı yavrusu, Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 3 ayrı gölete bırakıldı.İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, Hacılarhanı ve İnegazili göletlerine 5'er bin, Alembeyli Göletine ise 4 bin adet olmak üzere toplam 14 bin adet sazan balığı yavrusunu gölete bıraktılar.

