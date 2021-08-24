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Sungurlu'da göletlere 14 bin sazan yavrusu bırakıldı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Sungurlu'da göletlere 14 bin sazan yavrusu bırakıldı

Sungurlu'da göletlere 14 bin sazan yavrusu bırakıldı

14 bin adet sazan balığı yavrusunun Hacılarhanı, İnegazili ve Alembeyli göletlerine bırakılması

Irak 

-gölete bırakılan balıklardan görüntü
-detaylar

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- Çorum'un Sungurlu ilçesinde üç ayrı gölete toplam 14 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.Su Ürünleri Müdürlüğü'nden temin edilen 14 bin adet sazan balığı yavrusu, Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 3 ayrı gölete bırakıldı.İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, Hacılarhanı ve İnegazili göletlerine 5'er bin, Alembeyli Göletine ise 4 bin adet olmak üzere toplam 14 bin adet sazan balığı yavrusunu gölete bıraktılar.
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