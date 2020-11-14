Suların çekilmesiyle beyaza bürünen Kellah Gölü'nde kartpostallık manzara

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( SİVAS -ÖZEL-DRONE)- Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü, suların çekilmesiyle beyaza büründü. Tuz tabakasıyla kaplanan gölde, kartpostallık görüntüler oluştu. SİVAS



- Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü, suların çekilmesiyle beyaza büründü. Tuz tabakasıyla kaplanan gölde, kartpostallık görüntüler oluştu.Ulaş ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kellah gölü, kış aylarının yağışlı geçmesiyle ilkbaharda sular altında kaldı. Yaz aylarının kurak ve yağışsız geçmesi gölde, suların çekilmesine neden oldu. Kellah gölünde suların çekildiği alanlarsa beyaz tuz tabakasıyla kaplandı. Görünümüyle dikkat çeken Kellah gölünde, gün batımındaysa kartpostallık görüntüler oluşuyor.Ulaş ilçesinde yaşayan Recep Alperen Seyhan, suda bulunan tuz oranı nedeniyle zeminin beyaza büründüğünü belirterek, “Burası Ulaş’ın Kellah gölü olarak biliniyor. İlkbahar’da su fazla oluyor, kışa doğru çekiliyor. Görüldüğü gibi zeminde beyaza bürünüyor. Bu beyazlığın nedeni suda bulunan tuz oranı. Şuan ki hali tuz gölüne benziyor, ilginç gözüküyor. Biz burada sürekli gezeriz, fotoğraf çekindik. Doğal güzelliği var. Yağışlar olmadığı için beyaz duruyor, yağışlar olsaydı böyle olmazdı. Yağışlar başlayınca göl tekrar suyla dolacak" dedi.

“Göl, çok güzel gözüküyor”İlçede yaşayan Muhammet Seyhan, beyaza bürünen göl zeminin güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, “Burası ilkbaharda suyla doluydu. Çevredeki tarım arazileri buradan su çekilerek sulanıyordu. Zaman geçtikçe iklim koşullarından dolayı böyle oldu. Tuz oranı fazla olduğu için sular çekildiğinde zemin beyaza bürünüyor. Görüntü çok güzel gözüküyor, vatandaşlardan da ilgi var" dedi.





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