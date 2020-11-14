Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Suların çekilmesiyle beyaza bürünen Kellah Gölü'nde kartpostallık manzara

Suların çekilmesiyle beyaza bürünen Kellah Gölü'nde kartpostallık manzara

drone görüntüsü

Tarım İlkbahar Tuz Gölü 

-gölden detay
-vatandaşlar röp.
-arşiv görüntüler

( SİVAS -ÖZEL-DRONE)- Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü, suların çekilmesiyle beyaza büründü. Tuz tabakasıyla kaplanan gölde, kartpostallık görüntüler oluştu. SİVAS

- Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü, suların çekilmesiyle beyaza büründü. Tuz tabakasıyla kaplanan gölde, kartpostallık görüntüler oluştu.Ulaş ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kellah gölü, kış aylarının yağışlı geçmesiyle ilkbaharda sular altında kaldı. Yaz aylarının kurak ve yağışsız geçmesi gölde, suların çekilmesine neden oldu. Kellah gölünde suların çekildiği alanlarsa beyaz tuz tabakasıyla kaplandı. Görünümüyle dikkat çeken Kellah gölünde, gün batımındaysa kartpostallık görüntüler oluşuyor.Ulaş ilçesinde yaşayan Recep Alperen Seyhan, suda bulunan tuz oranı nedeniyle zeminin beyaza büründüğünü belirterek, “Burası Ulaş’ın Kellah gölü olarak biliniyor. İlkbahar’da su fazla oluyor, kışa doğru çekiliyor. Görüldüğü gibi zeminde beyaza bürünüyor. Bu beyazlığın nedeni suda bulunan tuz oranı. Şuan ki hali tuz gölüne benziyor, ilginç gözüküyor. Biz burada sürekli gezeriz, fotoğraf çekindik. Doğal güzelliği var. Yağışlar olmadığı için beyaz duruyor, yağışlar olsaydı böyle olmazdı. Yağışlar başlayınca göl tekrar suyla dolacak" dedi.
“Göl, çok güzel gözüküyor”İlçede yaşayan Muhammet Seyhan, beyaza bürünen göl zeminin güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, “Burası ilkbaharda suyla doluydu. Çevredeki tarım arazileri buradan su çekilerek sulanıyordu. Zaman geçtikçe iklim koşullarından dolayı böyle oldu. Tuz oranı fazla olduğu için sular çekildiğinde zemin beyaza bürünüyor. Görüntü çok güzel gözüküyor, vatandaşlardan da ilgi var" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Slovenya'da Kurbağa GöçüSlovenya'da Kurbağa Göçü
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı