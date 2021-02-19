Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Suların çekildiği şirin köy, karla eşsiz manzaraya büründü

Suların çekildiği şirin köy, karla eşsiz manzaraya büründü

Köyden drone ile detay

Cennet Kalaba Alabalık Yağan Kar Yağışı 

-Köyden genel detay
-Röportajlar
-Genel ve detay

( ELAZIĞ -ÖZEL-DRONE) ELAZIĞ

- Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nün havzasında yer alan Murat Nehri’ne sıfır konumda bulunan Aşağı içme köyü, suların çekildiği alanların kar yağışı ile beyaza bürünmesiyle eşsiz manzara ortaya çıktı. Elazığ-Bingöl yolunda Keban Baraj Gölü'nün havzasında Murat Nehri'nin kıyısında bulunan merkeze 37 kilometre uzaklıktaki Aşağı İçme köyü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Nehir ile sıfır olan köy de kuraklıktan etkilendi. Her yıl 30-40 metre suların çekildiği nehirde bu sene 100 metre çekilme yaşandı. Son günlerde yağan kar ise kurak geçen yılın ardından hem bölgeye hem de 35 haneli köye umut oldu. Her mevsim farklı bir manzaraya bürünen köy, bu kez de beyaz gelinliğini giyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Köyün yazın ayrı kışın ayrı bir güzel olduğunu belirten sakinlerinden Sedat Mutlu, “Elazığ’a 37 kilometre uzaklıkta. Merkez bir köydür. Barajda su yükseldiği zamanda daha güzel bir görünümü var. Şu anda köyümüzde mevcut geçimle uğraşanların balıkçı tekneleri var. Turizme kazandırılacak bir köydür. Yazın nüfusumuz kalabalık oluyor ama kışına bayağı düşük. Kar yağdığı zaman daha ayrı bir güzelliği oluyor” dedi.
Köyde balıkçılık yaptıklarını aktaran Mustafa Ergün ise, “Yazın su köye kadar geliyor. Kışında su indiği zaman daha farklı bir güzellik oluyor. Doğal bir güzelliği var. Yazın cennet gibi. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Köyümüz çok güzel. Herkesi de köyümüze bekleriz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement