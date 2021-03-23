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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Suların çekildiği baraj havzası hayvanlara otlak oldu

Suların çekildiği baraj havzası hayvanlara otlak oldu

-drone ile hayvanların otlatılası detay

Keçi Baraj Gölü Hayvan Irak 

--suların çekildiği alan ve baraj gölü detay
--röpler
--hayvanların otlaması
--genel ve detay

( ELAZIĞ -ÖZEL-DRONE) ELAZIĞ

- Elazığ’da Keban Baraj Gölü Havzası'nda suların çekilmesiyle oluşan boş alan, son haftalardaki yağışlarla yeşermesiyle birlikte sürü sahipleri için otlak oldu. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ dahil bölge genelinde de bu sene istenen yağış etkili olmadı. Yağışın azlığı nedeniyle Keban Baraj Gölü kotasında da düşüşler yaşandı. Baraj havzasında bulunan merkeze bağlı Çallıca köyünde de 500 metreden fazla çekildi. Suların çekildiği alanda, son zamanki kısa süreli yağışlarla birlikte otlar yeşermeye başladı.
Bunu fırsat bilen sürü sahipleri ise hayvanlarını bu alana getirerek otlatmaya başladı.
Suyun 500 metre aşağı indiğini belirten sürü sahiplerinden Zülfü Güzel (68), “Burası boşta ve bende davarımı otlatıyorum. Son zamanki yağışların üzerine otlar çıkmaya başladı.
Hayvanlar burada geziyor. Bu sene yağışlar çok az oldu. Önceden su yukarı kadar çıkıyordu. Benim başka bir geçimim yok. Bu hayvanlarla geçim sağlıyorum. İrili ufaklı 100 tane hayvanım var. Başka bir iş yapamıyorum. Bu yaştan sonra başka ne iş yapıyım. Bu davarın arkasına yavaştan gidiyorum” dedi.
Suyun 500 metreden fazla çekildiğini aktaran Fatih Mehmet Turgut, “Bu sene su az. Bu yıl yağışlar az. Çekilen alanlarda şuanda keçilerimizi otlatıyoruz. 80 civarında hayvanımız var. Yağışın az olması ile ot da az. Biraz sıkıntılı geçiyor. Otlatmaya çalışıyoruz. Keçileri yeni yeni dışarı salmaya başladık. Yağışların olmasını, otların daha çok olmasını bekliyoruz. Zamana bırakıp beklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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