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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sular çekildi, bölge hayvanlara otlak oldu

Sular çekildi, bölge hayvanlara otlak oldu

- İneklerin Kızılırmak'ta otlanması drone detay

Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-- Suların çekilmesinden detay
-- Kara parçaları detay
-- Röp
-- Kurak alanlardan detay

( SİVAS - ÖZEL)- Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta sular çekildi nehrin içerisindeki adacıklar büyükbaş hayvanlara otlak oldu SİVAS

- Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta sular çekildi nehrin içerisindeki adacıklar büyükbaş hayvanlara otlak oldu. Sivas’ın İmranlı ilçesinde doğup İç Anadolu topraklarını sulayan Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak’ta sular çekilince kaya ve kara parçaları ortaya çıkmaya başladı.
Su seviyesinde gözle görülür oranda bir düşüş yaşandı. Suların çekilmesi ortaya çıkan adacıklarda çobanın büyükbaş hayvanlarını otlatması ise dikkat çekti. “İneklerimizi burada otlatıyoruz” Suların çekildiği Kızılırmak’ta Çobanlık yapan Muhammed Ali Kale “Kızılırmak’ın suları çekildi, çekildiği içinde otlar ortaya çıktı. İneklerimizi burada otlatıyoruz. Balıklar da ölüyor bazı yerlerde leşleri var. Eskiden buralar hep suydu. Bir senedir burada yayıyorum hayvanlarımı ama geçen sene bu kadar değildi. Şu anki halinin yarısı kadar anca vardı” dedi.
(MK-GF-
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