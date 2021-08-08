Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Sulama havuzunda mahsur kalan sansar, plastik boru ile kurtarıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sulama havuzunda mahsur kalan sansar, plastik boru ile kurtarıldı

Sulama havuzunda mahsur kalan sansar, plastik boru ile kurtarıldı

Havuzda mahsur kalan sansardan görüntü

Mahsur Kaldı Doğal Yaşam Alanı Irak 

-Sansarın plastik boru ile kurtarılmasından görüntü

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ'da sulama havuzunda mahsur kalan sansar, bir vatandaş tarafından plastik boru yardımıyla kurtarıldı. Olay Elazığ'ın Ağın ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Badem Adası mevkinde bulunan sulama havuzundan sesler geldiğini fark eden Necati Yıldız, havuzun kenarına geldi. Yarı dolu havuzda sansarın mahsur kaldığını fark eden Yıldız, havuz kenarında bulunan plastik boruyu havuza uzattı. Borunun içine giren sansar daha sonra Yıldız tarafından çekilerek, bahçeye bırakıldı. Kısa bir süre boru içinde bekleyen sansar, daha sonra doğal yaşam alanına giderek gözden kayboldu. (EB-YRT-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı