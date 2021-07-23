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Su seviyesi azalan nehirlerde adacıklar oluştu
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Su seviyesi azalan nehirlerde adacıklar oluştu

Su seviyesi azalan nehirlerde adacıklar oluştu

Edirne’de seviyesi düşen nehirlerde adacıklar oluştu

Su Altın 

-Edirne'de Meriç Nehrinde Görüntü
-Meriç Köprüsünden görüntü
-Meriç Nehrinde yosun tutmuş adacıklardan görüntü
-Drone ile havadan görüntü
-Genel detaylar

( EDİRNE -DRONE) EDİRNE

- Edirne'de su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde adacıklar oluştu. Tunca Nehri'nin bir kısmında ise yosunlar yüzeyine çıktı. Nehirlerin beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle su seviyesinde düşüş oldu. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi Suakacağı İstasyonundaki ölçümde saniyede 6 metreküpe kadar geriledi. Nehir debisindeki düşüşün en iyi gözlendiği yerlerden biri de Tunca Köprüsü oldu. Köprü civarında nehrin bazı kesimlerinin yüzeyinde yosunlar görüldü, su altındaki bitkiler ortaya çıktı. Bir zamanlar nehir taşkınlarıyla gündeme gelen Tunca Nehri'nin yatağı büyük oranda susuz kaldı. Meriç Nehri'nin debisi ise Kirişhane İstasyonu'nda yapılan ölçümde saniyede 55 metreküpe düştü. Meriç Nehri'nde ise debinin düşmesi nedeniyle kum adacıkları oluştuğu görüldü.
(MB-
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