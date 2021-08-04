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Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti

Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti

İtfaiye erinin suyu kabul etmemesi

Sosyal Medya Yangın İtfaiye Eri Orman Yangını Trol 

-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan itfaiye erinin vatandaşların su ikramına aldırış etmeden canla başla işine devam etti. Bölgede 2 Ağustos’ta öğle saatlerinde başlayan orman yangını yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol atlına alındı. Yerleşim yerlerine kadar ilerleyen yangın nedeniyle de Bozcalar Mahallesi tahliye edildi. Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye erinin bölgede su dağıtımı yapan Selim Ağaçdalı isimli vatandaşın ikramın aldırış etmeden canla başla işine devam etmesi dikkat çekti. Bu anlar ise sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda etkileşim aldı.
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