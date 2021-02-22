Su borusu patladı, buzdan ağaca dönüştü

-Ağaçta oluşan buz sarkıtları sonucu ortaya çıkan manzara

-Yayla sakinlerinden Hadi Özgen, röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta dondurucu soğukta patlayan su borusu ağacı buza çevirdi, ortaya ilginç manzaralar çıktı. Tokat’ın Niksar ilçesinde 1300 rakımlı Çamiçi Yaylasında bir evin önünden geçen su borusu soğuk havanın etkisi ile patladı. Patlayan borudan fışkıran su ağacın buzla kaplamasına neden oldu. Soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluşan erik ağacı kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yayla sakinleri ağaçla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yayla sakinlerinden Hadi Özgen, sabah evlerinden çıktıklarında gördükleri manzara ile yaşadıkları şaşkınlığı dile getirerek, “Geceleri burada hava soğuk oluyor eksi 20 derecelere düşüyor. Borudan sıçrayan sular ağacın üzerine gelmiş. Geceleri havaların çok soğuk olmasından dolayı ağaç tamamen buz tutmuş. Ağacımız buzdan bir ağaca dönüşmüş, muhteşem bir görüntü olmuş. Gelip geçen misafirlerimizin dikkatini çekiyor, çok güzel bir görüntü oluştu” dedi.

(SÖZ-



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