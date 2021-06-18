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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Su altındaki 45 tonluk tank dalış turizminin gözdesi oldu

Su altındaki 45 tonluk tank dalış turizminin gözdesi oldu

Su altından detay

Dalış Turizmi 

-Tanktan detaylar
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra Antalya Valiliği tarafından Kaş ilçesine getirilerek Güvercin Adası yakınlarında 2017 yılında batırılan 1960 model tank, dalgıçların ilgisini çekmeye devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra Antalya Valiliği tarafından Kaş ilçesine getirilen 1960 model tank, Güvercin Adası yakınlarında 2017 yılında batırıldı. 4 yılı aşkın bir süredir burada bulunan 45 tonluk devasa tank, birbirinden farklı su altı güzelliklerini barındıran Kaş'ın dalış turizmine katkı sunuyor. 15 metre derinlikte bulunan ABD yapımı tank, bölgeye gelen dalgıç ve su altı meraklılarının en fazla görmek istediği batıklar arasında yer alıyor.Tankı son olarak lisanslı dalgıç olan Emin Buluç görüntüledi. Buluç, “Ben de ilk defa gördüm. Mutlu oldum. Hem deniz altı canlılarına yuva oluyor hem de turizme canlılık katıyor” dedi.

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