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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sömestr tatilinde Keltepe Kayak Merkezi’nde yoğunluk bekleniyor

Sömestr tatilinde Keltepe Kayak Merkezi’nde yoğunluk bekleniyor

KAYAK MERKEZİNDEN DETAY

Kayak Merkezi Sömestr Tatili Yarıyıl Tatili Ziyaretçiler Öğrenciler 

-KAYAK YAPAN KİŞİLERDEN DETAY
-TELESİYEJLERDEN DETAY
-TELESİYEJE BİNEN KİŞİLERDEN DETAY

( KARABÜK ) KARABÜK

- Turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen Keltepe Kayak Merkezi sömestr tatili ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Bu yıl pandemi nedeniyle 1 hafta daha uzatılarak 3 haftaya çıkan süresiyle yarıyıl tatili yarın başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamladıktan sonra 2020 yılında hizmet vermeye başlayan Keltepe Kayak Merkezi tatilde kar özlemi çeken kayakseverleri ağırlamayı bekliyor. 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleri ve 3 pistiyle kayakseverlere hizmet veren kayak merkezinde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yoğunluk yaşanması bekleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kayak merkezinde tüm hazırlıklarımız tamamlandığını belirterek, "Karabük Valiliğimiz kısıtlamalardan dolayı hafta sonu ziyaretçi kabul etmeyeceğini duyurdu. Yarında okullar sömestr tatiline giriyor. Pandemi nedeniyle öğrencilerimiz evlerinde bunaldı. Hafta sonu kısıtlamasının ardından tüm vatandaşlarımızın bölgenin gözde kayak merkezlerinden olacak olan Keltepe Kayak Merkezi'ne akın edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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