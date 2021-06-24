Sokakta kekliğiyle yürüyen esnafı görenler şaşkına dönüyor

-Şerife Demirci ile keklik yürüyüş yapıyor aktüel görüntüler

-Keklik ile Şerife hanım arasında sevgi gösterileri aktüel görüntüler

-Demirci kekliğe ağzından yemek yediriyor

-Şerife Demirci ile röportaj

-Şerife Demirci’nin oğlu Ömer Demirci ile röportaj

-Komşusu ile röportaj



( OSMANİYE - ÖZEL)- Market işletmecisi Şerife Demirci’nin henüz yavru iken alıp beslemeye başladığı kekliğin sahibine karşı aşırı sevgisi görenleri şaşırtıyor- İpek keklik, sahibi ile birlikte yürüyüşe çıkıyor, yemeklerini sahibinin ağzından yiyor, markete gelen müşterileri beraber karşılıyorlar- Demirci: "Kendisinin gösterdiği gibi ilgi göstermezsem beni gagalıyor" OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde market işletmeciliği yapan Şerife Demirci’nin henüz yavru iken alıp beslemeye başladığı kekliğin sahibine karşı aşırı sevgisi görenleri şaşırtıyor. Market işletmecisi Şerife Demirci, henüz yavru iken bir keklik alıp evinde beslemeye başladı.

İpek ismini verdiği erkek kekliğin her şeyi ile kendisi ilgilenen Şerife Demirci’ye keklik ise zamanla aşırı şekilde bağlandı. Nereye gitse peşinden gelen keklik, sahibi ile birlikte yürüyüşe çıkıyor, yemeklerini sahibinin ağzından yiyor, markete gelen müşterileri beraber karşılıyorlar, adeta Şerife Demirci’den başka kimseyi gözü görmüyor. Şerife Demirci’yi adım adım takip eden keklik bu aşırı ilgisinden dolayı da zaman zaman sahibini gagalamayı ihmal etmiyor, sahibinin yanına da kimseyi yaklaştırmıyor. “İpeğim bana saplantılı şekilde aşık” diyen kekliğin sahibi Şerife Demirci, “Henüz onu yavru iken almıştım. Ben büyüttüm. Beni sesimden tanıyor. Seslenince dahi yerinde duramıyor. Aramızda böylesine çok farklı bir ilişki gelişti. Beraber yürüyüşe çıkıyor, peşimden ayrılmıyor, markette beraber bekliyoruz, abartı olmasın bazen para üstü bile veriyor, yemeğini benim ağzımdan yiyor. Kendisinin gösterdiği gibi ilgi göstermezsem beni gagalıyor. İpeği bende çok seviyorum” dedi.

Şerife Demirci’nin oğlu Ömer Demirci ise zaman zaman annesini kıskandığını belirterek, “Yavru iken alıp beslediğimiz kekliğimiz anneme adeta aşık gibi hareket ediyor. Ne yalan söyliyeyim zaman zaman onu kıskanıyorum” dedi.

Şerife Demirci'nin komşuları ise keklik ile arasında olan sevgi bağından oldukça memnun. Tüm mahalle bu karşılıklı sevgiye gıpta ile bakıyor (SLÇ-

