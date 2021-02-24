Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sokak köpeği ölen arkadaşının kalkması için dakikalarca mücadele etti

Sokak köpeği ölen arkadaşının kalkması için dakikalarca mücadele etti

köpeğin ölen köpeği uyandırmaya mücadelesi

( ADANA ) ADANA

Sokak Köpeği Köpek Kamera Cep Telefonu 


- Adana’nın Kozan ilçesinde dün gece bir sokak köpeğinin, yol ortasında ölen arkadaşının kalkması için dakikalarca mücadele etmesi yürekleri burktu. Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesinde dün akşam saat 23.40 sularında yolun ortasında cansız yatan sokak köpeğinin bir başka köpek tarafından dakikalarca uyandırılmaya çalışılması yürekleri dağladı. Ölen köpeğin başında patileri ile uyandırmaya çalışan sokak köpeği dakikalarca başından ayrılmadı. Olay yerinden geçen bir veteriner köpeği muayene ederek 10-15 dakika önce ölmüş olabileceğini belirtti.
O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlar, daha sonra köpeği yolun kenarına alarak araçların üzerinden geçmesini önledi. (BRL-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı