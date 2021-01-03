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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokak hayvanları kampanyadan gelen mamalarla besleniyor

Sokak hayvanları kampanyadan gelen mamalarla besleniyor

Hayvanseverlerin mama dağıtması

Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler Yaylacılık Sokak Hayvanları 

-Yeni doğmuş yavru köpekler
-Mamalardan yiyen köpekler
-Belediye Başkanı Müslüm Tosun’un konuşması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’nin Pülümür ilçesinde sokak hayvanları için başlatılan kampanya kapsamında gönderilen mamalar, gönüllüler tarafından dağıtılmaya başlandı.Pülümür’de sokakta bulunan çok sayıda köpek için ilçe belediyesi öncülüğünde mama kampanyası başlatıldı. Kampanyaya hayvan sevenler ilgi gösterirken, ilçeye gönderilen mamalar, mahallelerdeki gönüllüler tarafından sokak hayvanlarına dağıtılmaya başlandı.Başlatılan kampanyaya ciddi destek sağlandığını belirten Belediye Başkanı Müslüm Tosun, “Duyarlılıklarından ötürü hayvan sevenlere teşekkür ediyorum. Gelen mamaları buradaki hayvan sevenlere dağıttık. Onlar yemlemelerini kendileri yapacak” dedi.
İlçede yaylacılık ve arıcılık faaliyetlerinin yoğun olduğunu belirten Tosun, “Bu işle uğraşan vatandaşların bir bölümü yazın götürdükleri hayvanları dönüşte ilçeye bırakıyorlar. Bizler gerek belediye imkanlarıyla gerekse de hayvan sevenlerin desteğiyle bu hayvanları aç bırakmamaya çalışıyoruz. Katkı sunanlara teşekkür ediyor, bu ilginin devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

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