Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sokak hayvanları için günlük 12 kilometre kat ediyor

Sokak hayvanları için günlük 12 kilometre kat ediyor

drone görüntüsü

Sokak Köpeği Üstünler Köpek Sokak Köpekleri Sokak Hayvanları 

-Sokak köpeklerinin beslenme görüntüsü
-Röportaj
-Detay

( YOZGAT -DRONE) YOZGAT

- Yozgat’ta bakıma muhtaç sokak hayvanlarına sahip çıkmak için kendi birikimleriyle bir barınak kuran terzi İbrahim Dinçer, her gün 20 köpeğin bakımı ve beslenmesi için 12 kilometre yol kat ediyor.Saraykent ilçesinde yaşayan terzi İbrahim Dinçer, sokakta bulduğu yaralı, aç ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının ihtiyacını kurduğu barınakta kendi imkanlarıyla karşılıyor. İlçe merkezinde terzilik yapan ancak pandemi nedeniyle işleri azalan ve vaktinin büyük bir bölümünü sokak köpekleriyle geçiren Dinçer, günde 12 kilometre yol kat edip barınakta köpeklerinin hem beslenme ihtiyacını karşılıyor hem de bakımlarını yapıyor.Hayvanları çok sevdiğini ve sokakta gördüğü bakıma muhtaç, aç ya da yaralı sokak köpeklerine sahip çıktığını söyleyen Dinçer, “Köpeklerim için hiçbir şeyden kaçınmıyorum, yeter ki onlar sevinsin huzurlu bir şekilde yaşasınlar. Onlar benim gözümde çok üstünler. Maddi durumum çok iyi değil ama onların rızkını rabbim veriyor. Ben 20 tane köpeğe bakıyorum. İnsanlardan tek isteğim herkes bir tane evine, bahçesine sokak köpeği alsa sokakta hiç köpek kalmaz. O köpek sizden çok özel bir şey de beklemiyor, onları beslesinler ve duyarlı olsunlar” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement