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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla E-5'te trafik yoğunluğu

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla E-5'te trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hafta Sonu Trafik Yoğunluğu 


- Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başladı.
Kısıtlamanın başlamasıyla E-5 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca 56 saat uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.
Pazartesi saat 05.00’te sona erecek kısıtlamanın başlamasıyla E-5 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Bostancı mevki Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. (CGK-
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