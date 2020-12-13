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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri besledi

Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri besledi

Güvercinlerin yemlenmesi

Hafta Sonu Köpek Hayvan 

-Aydın’ın yemlemesi
-Güvercinlerden detay
-Aydın’ın konuşması

( ADANA -ÖZEL)- Adana'da bir vatandaş, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek arayan güvercinleri yem atarak aç kalmaktan kurtardı ADANA

- Adana'da bir vatandaş, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek arayan güvercinleri yem atarak aç kalmaktan kurtardı.Türkiye’de yeni tip korona virüs nedeniyle bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Cuma günü akşam başlayan ve pazartesi sabaha kadar sürecek olan kısıtlamalarda en çok mağdur olanlar ise sokaktaki kedi, köpek ve güvercinler oldu. Sokaklarda kimse kalmadığı için hayvanlar yem bulmakta zorlandı.Adana’da da Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan güvercinlerin imdadına kısıtlamadan muaf olan pastane görevlisi Vasbi Aydın yetişti. Aydın, aç kalan ve yola inen güvercinleri yemledi. Güvercinler ise sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip araç yoğunluğunun en fazla olduğu Küçüksaat mevkiinde yollarda ziyafet çekti.Vasbi Aydın, kendilerinin çalıştıkları işten dolayı kısıtlamadan muaf olduklarını, bu nedenle aç kalan güvercinleri yemlediklerini söyledi.


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